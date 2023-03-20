Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı
Sinop’un Gerze ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı.
K.C. idaresindeki bir otomobil, liman içi mevkiinde denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştığı kazada denize düşen araç, çekici yardımıyla sahile çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Sinop
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