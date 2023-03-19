Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da kıraathaneye silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Gazi Caddesi’ndeki Zırhlıoğlu Pasajı'nda bulunan kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.
Silahla vurulan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Elazığ Bireysel Silahlanma
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