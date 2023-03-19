Sabah 04.00 sıralarında motorlarıyla Ihlamur Yolu Sokak'taki kuyumcuya giden şüpheliler, kepengi kopya anahtarla açıp kapıyı da levyeyle kırdıktan sonra içeri girdi.

Kasklarını çıkarmayan şüpheliler, dükkanda bulunan lüks saat, gerdanlık ve yaklaşık 2 kilogram altını çuvallara doldurup motora binerek uzaklaştı.

Olay yerine kısa süre içinde polis ekipleri sevk edildi. Dükkana giden iş yeri sahibi Hakan Esin de hırsızlar hakkında şikayette bulundu. Ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

"Kepenk anahtarını kopyalamışlar"

Alarm merkezi ve polis ekipleri tarafından arandığını belirten Kuyumcu Esin, "1 dakika 20 saniye süren bir soygundu. 4 kişi motorlarla geliyor, kafalarında kask, ellerinde de eldiven var. Kepenk anahtarını daha önce kopyalamışlar. Kepengi normal bir şekilde açıyorlar, camı levyeyle kırdıktan sonra iki kişi ellerinde çuvalla içeri giriyor. O sırada dışarda bulunan ürünleri alıp 1 dakika 40 saniye içerisinde kaçıp gidiyorlar. Polisler hemen geldi, şu an hırsızların yakalanması için mücadele veriyorlar. Yaklaşık 7-8 milyon lira; lüks saatler, pırlanta gerdanlıklar ve yaklaşık 2 kiloya yakın altınımız çalındı. Gerekli şikayetlerde bulunduk, polislerimize bu konuda güvenimiz tam" diye konuştu.