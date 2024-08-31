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Türkiye
AA 31.08.2024 15:52

Denize açılacak balıkçılar için bereket duası

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, av yasağının sona ereceği gece yarısından sonra Karadeniz'e ağ bırakacak balıkçılar için tören düzenlendi.

Denize açılacak balıkçılar için bereket duası
[Fotograf: AA]

Av yasağının son günü Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İğneada Limanı'nda etkinlik yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bereketli sezon geçirilmesi için dua edildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Onur Karadağ, denize açılacak balıkçılara bol kazanç diledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının balıkçılara verdiği destekleri anlatan Karadağ, denizlerde sürdürülebilir balıkçılık için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Denize açılacak balıkçılar için bereket duası

Tarımsal Üretim Planlama Programı çerçevesinde hamsi avcılığına kota uygulaması getirildiğini ifade eden Karadağ, "İlimizde de zaman zaman hamsi avcılığı yapılmakta. Hamsi konusu bizim için çok önemli. Türkiye’de avlanan balıklarının yüzde 65'i hamsi. Biz hamside organizasyonu iyi yaparsak sürdürülebilir avcılığı sağlayabiliriz. Bu nedenle hamsi avcılığı yapan balıkçılarımızın müdürlüklerimize başvurması gerekiyor. Başvuru yapmayan balıkçılarımız hamsi avlayamayacak. Denizliklerdeki balıklarımızı planlı bir şekilde avlarsak daha verimli olacak." diye konuştu.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ile İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara balık ekmek ikramında bulunuldu.

Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bu gece av yasağının sona ermesi ile ağlarını denize bırakacak.

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Balıkçılık Karadeniz Bölgesi Kırklareli
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