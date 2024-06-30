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Türkiye
DHA 30.06.2024 23:46

Deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta bulundu

Edirne’de Saros Körfezi’nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta uyurken bulundu.

Tatil için Edirne'ye gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakaldı. Uyuyakalan kişi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi.

Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi.

Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

2 mil açıkta uyandırıldı

Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. 

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. 

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Deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta bulundu
Deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta bulundu
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