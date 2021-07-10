Demre'nin Sülüklü sahilindeki 4 yıldızlı otelin çalışanları, dün Sülüklü Plajı'na yakın noktada, denizde hareketsiz duran yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) gördü.

Çalışanlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Araştırma Merkezi ve merkezi Antalya'da bulunan Likya Doğa Sporları Kulübü Derneği görevlilerine haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler kaplumbağayı kıyıya çıkardı

3 kişilik ekip bölgeye gelerek yeşil deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi. Kaplumbağa ölüsü, kıyıya çıkarıldı ve yapılan ilk incelemenin ardından kıyıdan uzak bir noktaya taşındı.

Burada ölçümleri yapılıp, vücudu incelenen deniz kaplumbağası, uygun bir alana gömüldü.

[Fotoğraf: DHA]

“Motorla süratli gitmeyin, kaplumbağaların yumurtlama dönemi”

Sahile gelen inceleme ekibinde yer alan Enis Karadaş kıyılarda süratli motor kullanımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

"Otel çalışanlarının verdiği bilgi doğrultusunda Sülüklü Plajı'na geldik. Deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit ettik. Ekibimizle karaya çıkararak, inceleme yaptık ve gömdük. Kaplumbağanın 70 santim boyunda yaklaşık 60- 65 kilo ağırlığında olduğunu belirledik. Bir motor çarpması sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Nesli tükenmekte olan yeşil bir kaplumbağa. Cinsi de 'chelonia mydas'. Buradan seslenmek istiyorum. Kıyılarda motorla süratli gitmeyin. Tam kaplumbağaların yumurtlama dönemi."