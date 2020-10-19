Demre'de yazlık ve kışlık sitelerin bulunduğu Büyükkum Mahallesinin Kumdağı mevkiinde domuz sürüsü cadde ve sokaklara indi.

Şehre inen domuzlar, yol kenarındaki çöp bidonlarında yiyecek ararken, sokak köpekleri ise havlayarak domuzları bölgeden uzaklaştırdı.

Bazı domuzlar ise köpeklerin havlamalarına aldırış etmeyerek yiyecek aramaya devam etti.

Köpekler toplu halde saldırdığında ise domuzlar bölgeyi terk etti. Bir süre sonra tekrar aynı noktaya gelen domuzlar yüyecek aramayı sürdürdü.

Yoldan geçen araçların önüne atlayan domuzlar tehlikeye neden oldu. Köpekler ile domuz sürüsü arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

Sera üreticileri tedirgin

Sera üreticileri, domuzların Kumdağı bölgesindeki ormanlık alanda kontrolsüz biçimde çoğaldıklarını, önlem alınmazsa seralara büyük zarar verebileceklerini ifade etti.