Haber Giriş: Kaynak: İHA
Seyir halindeki kamyonetin kasasında tavla oynadılar
Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan masada tavla oynayan 2 kişi görenleri şaşırttı.
Bursa'da, bir kamyonetin kasasında tavla oynayan kişiler, başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, kamyonetin seyir halinde olmasını ve kasanın etrafının açık olduğunu önemsemeyen 2 kişi tavla keyfi yaptı.
Son Haberler
- 13:09
- 12:56
- 13:09
- 13:01
- 12:44
Sıradaki Haber
Sahte içkiden can kaybı 60’a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz