İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkol zehirlenmesi şüphesiyle 12 Ekim'de hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, yurt genelinde 9 Ekim'den bu yana zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ulaştı.

Zehirlenme ve ölümlere ilişkin soruşturmalarda da 23 ilde yakalanan 302 kişiden 78'i tutuklandı.

Depolara baskınlar sürüyor



Baskınlarda 40 bin litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sahte içki üretilen ve satılan yerlere yönelik operasyonlar da sürüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişi, Giresun'da da yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde satışa hazır litrelerce sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.