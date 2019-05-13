Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir ilçede daha seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde 60 gün içerisinde yeniden seçime gidilecek.
Kaynak: TRT Haber
Yüksek Seçim Kurulu, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bir ilçede daha seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci Beldesi'nde 60 gün içerisinde yeniden seçime gidilecek.
Kaynak: TRT Haber