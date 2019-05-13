Antalya'nın Manavgat ilçesinin Eski Hisar mahallesinde, park halindeki bir otomobilin camı kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti.

Altınlarının çalındığını iddia ettiler

Olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kiraladıkları aracın soyulduğunu belirten ve Alanya-Manavgat arasında bir otelde tatil yaptıklarını söyleyen turistlerden olayla ilgili bilgi aldı.

Tercüman aracılığıyla konuşan turistler, Manavgat’ta alışveriş yaptıktan sonra yemek yemek ve nargile içmek için araçlarını sokak arasına park ettiklerini, döndüklerinde araçlarının sol ön camının kırık olduğunu, araç içerisinde ve bagajda bulunan eşyalarının çalındığını anlattı. Karı-koca olduklarını dile getiren turistler, araç içerisinde Manavgat’ta satın aldıkları altın kolye ve bazı eşyaların yanı sıra kamera ve tabletlerinin bulunduğunu, hırsızların araçta ne varsa çaldığını ifade etti.

Çelişkili ifadeler polisin dikkatinden kaçmadı

Olay yeri inceleme ekibi, araç üzerinde parmak izi incelemesi yaparken, parmak izlerini aldığı turistleri de ifade için Şelale Polis Karakoluna yönlendirdi.

Şelale Polis Karakoluna giden turistlerin çelişkili ifadeleri, polislerin dikkatinden kaçmadı.

Ermenistan uyruklu Martin Simonyan, sigortadan para almak amacıyla hep birlikte bir tezgah kurduklarını, aracın camını kendisinin kırdığını, araçta çalınan eşyaları olmadığını itiraf etti.

Simonyan’ın itirafının ardından Martin Simonyan’ın yanı sıra Letonyalı turistler Anastasia Papiksyano, Vereniko Sersneva ve Arsaks Papiksyans hakkında "suç uydurma" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA