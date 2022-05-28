Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Demir bariyerlere çarpan araç devrildi
İstanbul Fatih’te yolu ayıran demir bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Sürücünün şans eseri yaralanmadığı kaza kameraya yansıdı.
İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi’nde hafif ticari aracın sürücüsü gideceği yeri ararken dikkat dağınıklığıyla yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle yan yattı.
Sürücü ve yanında bulunan kişi kazadan yara almadan kurtuldu, çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartıldı.
Vatandaşlar aracı iterek düzetti, araç trafik çekicisine yüklenerek götürüldü.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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