Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da şüpheli araçtan 23 geyik boynuzu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 23 geyik boynuzu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenice Mahallesinde şüphe üzerinde bir araçta yapılan aramada 23 geyik boynuzu bulundu.
Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ayrıca, Sarıçalı Dağı Milli Parklar Müdürlüğü'nce cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Ankara
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