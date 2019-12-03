Amasya Yassıçal Köyü'nde bulunan Zeus Altarı ve nekropolünün kalıntılarının yer aldığı 1. derece arkeolojik sit alanında, izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgiler alan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye fotokapan cihazı yerleştirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, birkaç gün sonra fotokapan cihazından dedektörlerde kazı yapan şahısların görüntülerinin gelmesi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kaçma ihtimali olan yerler kontrol altına alındı.

Havanın karanlık olması nedeniyle gece görüş dürbünü ve termal dürbünle kazı yapılan alanların belirlenmesi üzerine S.E, M.S.S ve S.M adlı şahıslar suçüstü yakalandı.

Şahısların kazıda kullandıkları 3 adet define arama detektörüyle 3 adet kazmaya el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber