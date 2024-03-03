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Türkiye
İHA 03.03.2024 01:26

Defalarca takla atan ticari taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi: 1 yaralı

Zonguldak’ta otomobille çarpışan ticari taksi, defalarca takla atarak halk otobüsüne çarptı. Kazada ticari taksi şoförü yaralandı.

Defalarca takla atan ticari taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana gelen kazada T.A. yönetimindeki ticari taksi, kontrolden çıkarak otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle defalarca takla atan ticari taksi, halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada ticari taksi şoförü T.A yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri T.A isimli yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Ters dönen araç, çevrilerek çekiciye yüklendi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen ticari taksi, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. 

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