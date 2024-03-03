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Türkiye
İHA 03.03.2024 01:23

Bursa’da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Bursa’da zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Burak A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmakta olan sürücü İzzet Yiğit C. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı yöne seyreden sürücü Abdullah D. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletteki sürücü ile arkasındaki arkadaşı Önder Palabıyık ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Önder Palabıyık Acil Servis'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 otomobilin sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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