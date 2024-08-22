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Türkiye
AA-DHA 22.08.2024 10:27

Dedektörle yapılan aramada toprağa gömülü 8 silah bulundu

Adana'da polis, operasyon düzenlediği evin bahçesinde metal dedektörü ile arama yaptı. Dedektörün tepki verdiği noktayı kazan polis 8 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör ve 73 mermi ele geçirdi. Evdeki minderlerin altında 2 çelik yelek bulunurken, kendini husumetlilerinden koruduğunu söyleyen Halil K. tutuklandı.

Dedektörle yapılan aramada toprağa gömülü 8 silah bulundu
[Fotograf: DHA]

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde dedektörle yapılan aramada bir kısmı toprağa gömülü, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, ikametin odalarında da 73 mermi, 12 şarjör ve 2 çelik yelek buldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

3 şüpheli gözaltına alındı

Evdeki şüpheliler Halil K, O.B. ve R.U. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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