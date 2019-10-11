İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 15 Nisan'da Sakarya'da gözaltına alınan bir şüphelinin telefonunda inceleme yapıldı. Yapılan incelemede WhatsApp gruplarında örgütsel paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, İstanbul'da ikamet ettiği tespit edilen 24'ü Türk, 13'ü yabancı uyruklu 37 şüpheli hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 15'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 7 şüpheliyi ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 15 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA