DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-46" operasyonu: 28 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya, Denizli, Ankara, Adana, Düzce, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik "Kahramanlar-46" operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, 28 kişi gözaltına alındı, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" notunu düştü.

9️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 2️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/3qc2r4fsrs