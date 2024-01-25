Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Karaçalı Mahallesi Şekerci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Hacer Kurt’un ikamet ettiği tek katlı prefabrik evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Eve giren ekipler evde kalan Hacer Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Soğutma çalışması yapılan evde olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı.