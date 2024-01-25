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Türkiye
İHA 25.01.2024 06:58

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Karaçalı Mahallesi Şekerci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki Hacer Kurt’un ikamet ettiği tek katlı prefabrik evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Eve giren ekipler evde kalan Hacer Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Soğutma çalışması yapılan evde olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı. 

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