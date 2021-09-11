Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre, Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.31'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
4,4 büyüklüğündeki deprem, 8,02 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 11, 2021
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.07 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.09.2021, 16:31:03 TSİ
Enlem : 36.3630 N
Boylam : 27.1556 E
Derinlik : 8.02 km
Detay : https://t.co/woeTFpH5dR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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