Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde cenaze merasimi yapılan iki katlı evin ahşap balkonunun çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Bartın'ın Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık bir grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü.
Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Bartın
Son Haberler
- 15:13
- 15:06
- 15:01
- 14:55
- 14:30
Sıradaki Haber
Pjanic: Beşiktaş beni çok güçlü istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz