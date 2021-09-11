Bartın'ın Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık bir grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü.

Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.