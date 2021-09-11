Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor.

Geçen yıl palamut ile başlayan sezon, bu sene istavrilirae açıldı. Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 30 lirayı bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla 5 liraya kadar geriledi.

Rizeliler de ucuzlayan istavriti kasa kasa satın alıp, buzluklarda depolamaya başladı. Kentte tezgahlarda palamudun tanesi 25 lira, mezgit 15 lira, barbunya 25 lira, çinekop 30 lira, az miktar da hamsi ise 15 liraya satılıyor.

"İstavrit 5 lira olunca müşteri kasayla alıyor"

Balıkçı Necmettin Duman, “İstavrit 5 lira olunca müşteri kasayla alıyor. Alıp dolaplarına koyuyorlar. Tahmin ediyorum ki Türkiye’nin hiçbir yerinde şu an 5 liraya balık satılmıyordur. Rizeliler bugünkü bu fırsatı kaçırmıyor. Herkes istavrit yiyecek” dedi.

Balıkçı Kerim Yavuz da tüketicinin hamsi beklediğini söyleyerek, “Hamsi kısa zaman içinde bolluğunu gösterecek. Bollaştığında tezgahlarımız daha da şenlenecek. Hamsiyi bugün 15 liradan satıyoruz, bugünden sonra da düşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kasayla istavrit alan Ayşe Kuru ise “İstavriti bu kadar ucuz görünce kasayla aldım. Dolaba koyacağım, bir daha bu kadar ucuz bulamam. Balık fiyaliraarı bence şu an gayet güzel. Bu yıl bol bol balık yiyeceğiz" dedi.

Salih Yılmaz da “Karadenizli olarak tabi ki tercihimiz, hamsi ama şu anda istavrit çok bol ve ucuz. Hamsi ucuzlayana kadar istavrite devam” diye konuştu.