Yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin birçok noktasından gönderilen ev eşyaları, Kastamonu'daki depolarda toplandıktan sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde selde eşyaları zarar gören aileler tek tek aranıyor.

Ailelerin talepleri alındıktan sonra, ihtiyaçları evlerinde ulaştırılıyor. Ailelerin, koltuk takımından televizyona, mutfak eşyalarından halıya, sandalyeden sehpaya, yataktan küçük çocuk beşiğine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sosyal yardımların koordinasyonunda görevli Eskişehir Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, gazetecilere, devletin vatandaşın her ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Vatandaşın her an yanında olduklarını vurgulayan Akeller, "Selin olduğu ilk günden itibaren sahada, barınma, giyinme gıda gibi ihtiyacın temini noktasında birçok mülki idari amirimiz görevlendirildi. Bizler de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından arkadaşlar, jandarma ve gönüllülerimizle ayni yardımların koordinasyonları, temini ve vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz" dedi.

Akeller, şunları söyledi:

"Selden eşyaları zarar gören vatandaşlarımıza bunun için maddi yardım yapıldı. Buna ek olarak da afetten zarar gördüğü tespit edilen 548 aileyi tek tek arıyoruz. Neye ihtiyaçları olduğu soruyoruz. Stoklarımızdaki ayni yardımların koordinesini sağlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Vatandaşın her türlü ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ifade eden Akeller, "Bulunduğumuz evde vatandaşımız aranarak ihtiyaçları soruldu. Küçük çocuğu varmış. Çocuğunun beşiğinden küçük ev aletlerine, koltuğundan bazasına kadar her türlü ihtiyacı temin edilerek kendisine ulaştırıldı" diye konuştu.

Akeller, şu ana kadar 82 evin ihtiyacı karşılanarak eşyalarının taşındığını sözlerine ekledi.

Sel felaketinden kardeşinin evinin zarar gördüğünü anlatan Adem Aksoy ise, "Erkek kardeşim selden mağdur oldu. Eşyalarının geldiğini söylediler, kendi evde olmadığı için yardıma geldim. Devletimizden Allah razı olsun. En incesinden en büyüğüne kadar her türlü ihtiyacı karşılandı. Bizi en çok etkileyen 5 aylık çocuğu vardı onun için beşik göndermişler. Hiçbir şekilde mağdur duruma düşmediler. Devletimin gücü büyük Allah onlardan razı olsun" dedi.