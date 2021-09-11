Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: OGM]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.
Büyükfındık Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su ikmal ve 2 hizmet aracı, dozer ile ilk müdahale aracı sevk edildi. Çalışmalara havadan da helikopterle destek sağlandı.
Ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmasına başlandı.
Yangında, 1 hektar alanın zarar gördüğü duyuruldu.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını Yangın
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