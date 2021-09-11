Sahte etiketlerle orijinal süsü verdiler. Koliler dolusu sahte içki ve kaçak alkolü, kargo dağıtır gibi dağıttılar. Kargo firması çalışanlarının oyununu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bozdu.

Ekipler, Büyükçekmece'de bir kargo firmasının piyasaya sahte içki sürdüğü ihbarı aldı ve depoya baskın yapıldı. Kaçakçıların yöntemi deşifre edildi.

Litrelerce içki ve alkol kamyonlarla depoya getiriliyordu. Ardından kargo çalışanları dağıtıma çıkarıyordu. Çalışanlar, yakalanmamak için kolilere firmanın etiket ve logosunu yapıştırıyordu. Bu yöntemle piyasaya sürüyorlardı.

Yapılan operasyonda 4 bin 525 litre alkol, 620 alkol kiti, 47 bin 500 adet etiket ele geçirildi. Firmada çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.