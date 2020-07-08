Antik Yunan'dan Ortaçağ Avrupası'na, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine...

Paranın 2 bin 500 yıllık tarihi yolculuğu Darphane Özel Koleksiyonunda...

Darphane Genel Müdürlüğü özel kurum koleksiyonunun kapılarını ilk kez TRT Haber’e açtı.

13 bin para bulunuyor

Koleksiyonda 13 bine yakın parça bulunuyor. En özel parçası Lidyalılar tarafından basılan tarihin ilk parası.

Müze Uzmanı Hasan Mert Kaya, tarihin ilk parasının üstünde aslan ve doğa betimlemesinin yer aldığını, aslanın Lidyalıları sembolize ettiğini, boğanın ise Lidyalıların düşmanı Frigleri temsil ettiğini söyledi.

'Paralar, tarihe ait kesin bilgi ve delil niteliğinde'

Değişen imparatorluklar, yapılan anlaşmalar ve ele geçirilen şehirler... Tarihin akışını değiştiren pek çok olayın yansımalarını sikkelerde görmek mümkün. Yani tarih boyu sikkeler hiçbir zaman sadece ödeme aracı değildi. Bir nevi dönemin gazetesiydiler.

Kaya, paraların üzerindeki şekillerden, tapınaklardan dönemin mimarisi olduğunu belirterek, "İnsanların kılık kıyafetleri, dini inançları birçok şeyi tarihe ait kesin bilgi ve delil niteliğinde." dedi.

Koleksiyonda birçok coğrafyadan sikke var

Kaya, İslam dünyasının ilk parasıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Emevi Halifesi Abdülmelik Bin Mervan üzerinde Kelime-i Tevhid ve İhlas Suresi ile paranın basıldığı tarihi belirten ilk altın İslam sikkesini darp ettirmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonra bastırmış olduğu ilk altın Osmanlı sikkesi. İlklerin parasıdır bu, Fatih'in ilk altınıdır, Osmanlıların ilk altın parasıdır."

Koleksiyonda farklı coğrafyalardan da sikkeler bulunduğunu aktaran Kaya, "Rus hanedanlığı, Avusturya, Macaristan, Belçika ve Hollanda krallıklarının hatta ve hatta Latin Amerika'da kurulan İspanya Krallığının çeşitli sikkeleri koleksiyonlarımızda mevcut" diye konuştu.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Edebali Koçdemir

