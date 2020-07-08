Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 26 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Aslan Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye hareket etti.
Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya götürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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