Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ankara'dan İstanbul'a gıda malzemesi götüren, Mehmet Özelçi'nin kontrolündeki tır, Ciğir Mahallesi'nde, D-750 kara yoluna çıkmak isteyen Şükrü Polat Afşar idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Afşar ile otomobildeki Şahin Gültekin hayatını kaybetti, Ünal Can Ceylan yaralandı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Ceylan ise Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: ankara kahramankazan trafik KazasıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 04:45
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