Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kuralları ile yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve hız ihlali kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 3-5 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetlenen 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Söz konusu araç ve sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı.