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Türkiye
AA 30.07.2025 13:54

"Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturma: 11 gözaltı

Fatih'te bir restoranın kurşunlanması ile Beykoz ve Bağcılar'daki iş yeri sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda, "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

"Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturma: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 11 Temmuz'da Fatih'te bir restoranın kurşunlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3'ü çocuk yaştaki 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve telefon incelemeleri sonucu, söz konusu eylemi Daltonlar olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz'un azmettirdiği belirlendi.

İş yerinden haraç istendi

Beykoz'da 19 Temmuz'da ve Bağcılar'da 29 Temmuz'da iş yeri sahiplerinin telefonda tehdit edilmesine yönelik soruşturmada da kendini Daltonlar suç örgütü üyesi olarak tanıtan ve mağdurlardan haraç isteyen bir zanlı tespit edildi.

Şanlıurfa'da olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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