Türkiye
Dalaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem01 Kasım 2019 Cuma 23:29 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 23:34
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Dalaman açıkları 3,5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
Deprem 23.21'de Dalaman'ın 22 kilometre açığında Akdeniz'de meydana geldi.
Depremin yerin 7,45 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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