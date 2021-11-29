Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dalaman uçağı hava koşulları nedeniyle Antalya'ya indi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle havalimanına inemeyen yolcu uçağı Antalya'ya yönlendirildi.
İstanbul'dan saat 08.13'te kalkış yapan Türk Hava Yolları'nın (THY) yolcu uçağı, saatteki hızı 45 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Dalaman Havalimanı'na iniş yapamadı.
Bunun üzerine uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçaktaki 82 yolcu, karayoluyla Dalaman'a getirildi.
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