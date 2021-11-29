Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te yaşlı kadın evinde baygın bulundu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te polis ekiplerince evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, müstakil evde oturan 81 yaşındaki Fatma Günüş'den haber alamayan yakınları, emniyeti arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan kimse olmayınca itfaiyenin yardımıyla eve giren polis, Günüş'ü baygın halde buldu.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Evde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.
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