Bursa’da üretilen ve kentle özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almak için faaliyetlerine devam eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa kestane şekeri ve Bursa üzüm şırasının ardından Bursa süt helvası, Bursa tahinli pide, Bursa cantık ve Bursa cevizli lokum için de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldı. Böylece BTSO’nun öncülüğünde coğrafi işaret tescil alan ürün sayısı 6’ya yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

Bursa döner kebabının başvurusu süreci devam ederken, Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği tescil başvurusu da tamamlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye’de zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Türkiye'de 500’ün üzerinde coğrafi işaretli ürün bulunuyor. Bursamız da coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri. Oda olarak kentimizin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Tescilli ürün sayısı 6'ya yükseldi

Bursa’nın geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Burkay şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda şehrimize özgü ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kestane şekeri ve üzüm şırasının ardından süt helvası, tahinli pide, cantık ve cevizli lokum için de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldık. Böylece oda olarak coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısı 6’ya yükseldi. Önümüzdeki günlerde Bursa döner kebabı için de sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Coğrafi işaret tesciliyle Bursa’ya özgü ürünleri koruma altına almaya devam edeceğiz.”

[Fotoğraf: İHA]