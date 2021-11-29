Halk Pazarı Caddesi'ndeki konfeksiyon mağazasını kapatıp kahvehane işletmeye başlayan Sıdıka Gül Oğuzkan, 4 yıldır bu mesleği yapıyor.

Sabah saatlerinde kahvehanesini açıp, çayını demleyen Oğuzkan, gün içerisinde müşterilerine servis yapıyor.

Çoğunlukla erkek müşterilerin okey ile iskambil oynadığı kahvehanede Oğuzkan, müşterilerinin kendisine 'Sıdıka abla', 'hanım ağa', 'Gül hanım' sözleriyle sipariş vermesinden memnun olduğunu söyledi.

Esnaf bir ailenin çocuğu olan Oğuzkan, geçmişte konfeksiyon atölyesinde çalışmaktan, terziliğe, ve pazarda tezgâhtarlığa kadar bir çok işte çalıştığını anlattı.

“Önemli olan hakkını vererek helal para kazanmak”

Oğuzkan, giyim sektöründe marka ürünlere ilgi artınca iş değişikliği yapmaya karar verdiğini anlattı:

“4 yıldır kahvehane işletiyoruz. Ben bu mahalleye gelin geldiğim günden beri çok alıştım. Kahvehaneme gelen vatandaşlar da bana alıştı.”

Kahveciliğin zor bir meslek olduğundan bahseden Oğuzkan, “Aynı masaya defalarca gidiyorsun. Severek yapıyorum. Saat 07.30'da geliyorum. Akşama kadar devam ediyor. Para kazanmak kolay değil. Önemli olan hakkını vererek helal para kazanmak. Ben de işimi en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum” dedi.