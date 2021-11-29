Karaçam, sedir, ladin...

Türkiye'nin geleceği olan orman varlığı korunup geliştiriliyor.

Orman varlığı her geçen gün artırılıyor.

Fidanlıklarda 1000'in üzerinde bitki türü bulunuyor

Türkiye'de yetiştirilen fidan sayısı son 20 yılda 3 kat artırıldı. 2002'de 75 milyon fidan yetiştirilirken son yıllarda bu sayı 350 milyonu aştı.

Orman Genel Müdürlüğü Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı Fahrettin Ay, Türkiye'de 7 coğrafi bölgede 138 tane üretim istasyonu bulunduğunu ve fidanlıklarda 1000'in üzerinde değişik türün üzerinde fidan üretimi yapıldığını söyledi.

Orman varlığı ülke ekonomisine de katkı sağlıyor

Orman varlığının artmasıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlanıyor hem de orman köylüsüne istihdam alanı açılıyor.

Fahrettin Ay, daha önceki yıllarda fidan ithalatının fidan ihracatından fazla olduğunu; ancak son 3 yılda ihracatın ithalatı 2'ye 3'e katladığını vurguladı.

Yapılan çalışmalarla Türkiye'nin fidan pazarlama üssü haline getirilmesi de amaçlanıyor.