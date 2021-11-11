Topraklar fidanla buluşuyor. Fidanlar ormana dönüşüyor. 11 Kasım "Milli Ağaçlandırma Günü", 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile takvimlere girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık” dedi. Vatandaşlar da seferberliğe büyük destek verdi. Hemen ilk yıl, ilk rekor da geldi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2019 yılında 1 milyondan fazla kişinin sahalara çıkarak 13 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi.

Karacabey, “Yine aynı yıl Çorum’da ayrıca bir Guinness rekorunu da hep beraber kırdık. 3 bine yakın vatandaşımızla 303 bin 150 adet fidanı toprakla buluşturarak tek lokasyonda bir saat içerisinde en çok fidan dikme rekorunu ülkemize kazandırdık” diye konuştu.

2020 yılında 'Geleceğe Nefes' projesi uluslararası alana da yayıldı. 3 kıtada 28 ülkede aynı anda 50 bin fidan dikildi. Türkiye'de de bu sayı 4 buçuk milyonu buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı tohum ver fidana dönüşsün kampanyası ile ilk ve orta öğretim öğrencilerine fidanlara dağıtıldı öğrenciler bir yıl boyunca bu tohumları ekti, yetiştirdi. 11 Kasım’da çocuklar da o tohumları toprakla buluşturmak için sahada olacak.

452 bin 23 fidan toprakla buluştu

Çalışmalar her yıl daha da genişledi. 2020'nin 11 Kasım'ı da yeni bir rekora sahne oldu.

452 bin 23 fidan toprakla buluştu. Böylelikle bitkiler ile oluşturulmuş en büyük mozaik resim alanında da Guinnes rekoru elde edildi.

Türkiye orman varlığı sıralamasında 27'inci sıraya yükseldi

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü 2020 yılı raporuna göre Türkiye orman varlığı sıralamasında 27'inci sıraya yükseldi.

Türkiye, ormanlık alanlarını arttıran ülkeler sıralamasında da dünyada 6'ıncı, Avrupa'da ise 1'inci sırada.

11 Kasım’da bir günde 5 milyon fidan daha toprak ile buluşacak Geleceğe Nefes Projesi yıl boyunca da devam edecek. Türkiye, 252 milyon fidanın toprakla buluşması ile hem geleceğe hem de dünyaya nefes olacak.

Hedef, 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Özellikle iklim değişikliği dünyanın tüm ülkelerini olumsuz etkilediği günümüzde, ağaç ve orman sevgisini, ağaçlandırmanın önemini bütün dünyanın dikkatine sunmak istiyoruz” dedi.

Hedef, 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprak ile buluşturmak. Türkiye'ye yeni ormanlar kazandırmak.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Mustafa Tunç-Şerif Tuluy



