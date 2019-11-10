Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım’da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.

Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz."

Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım’da, 81 ilimizde 2023 noktada #11milyonfidan’ı toprakla buluşturacağız.



Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 10, 2019

Kaynak: TRT Haber