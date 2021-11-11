Yüksek Mahkeme, HDP'nin 173 sayfalık ön savunmasını inceledi. Savunma, Yargıtay'a gönderildi. Bundan sonraki süreçte Başsavcı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü hazırlayarak Anayasa Mahkemesi'ne sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenecek tarihlerde Başsavcı sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

Davayı, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek.