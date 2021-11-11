5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi bugün Genel Kurulun gündemine geliyor.

Paket icradan çocuk teslimine son veriyor

Teklife göre, ebeveynleri boşanmış çocuklar için çocuk teslim merkezleri oluşturulacak.

Psikolog, pedagog ve çocuk gelişimciler devrede olacak. İşlemler ücretsiz olacak.

Çocuğun velayetini alıp da karşı tarafa göstermeyen veya zorluk çıkaranlara kademeli yaptırım uygulanacak. Bu durum velayet değişimine kadar gidebilecek.

Hacizli mal mezat salonlarında satılamayacak

Yargı paketinde mezat yoluyla satılan hacizli malların satışına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Hacizli malın mezat salonlarında satışına son verilecek.

İhale süreçleri elektronik ortamda yapılacak. Borçlular hacizli mallarını kendi satabilecek. Böylece borçlunun malı değer kaybetmeyecek.