Filizler Atatürkçü Düşünce Türk Kültür Derneği tarafından düzenlenen programa, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, Filizler Atatürkçü Düşünce Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Ferhat Derviş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Damka Kosovalı gençlerin Atatürk ilkeleriyle ve sevdasıyla büyüdükleri için mutlu olduğunu belirterek şunları ekledi:

“83 yıl önce ebediyete intikalinden sonra bile eğer Kosova’da, Balkanlarda, Türk dünyasında, hala fikirleri, ilkeleri yaşatılıyor ise Atatürk ölmemiş, yaşıyor demektir."

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Haskuka ise Prizren'de böyle önemli bir şahsiyet için anma töreni düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk’ün büyüklüğünün zaman geçtikçe daha da iyi anlaşıldığının altını çizen Haskuka, “Atatürk sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli bir şahsiyet. O yüzden sadece Türkler için değil, Arnavut olarak bizim için de çok iyi bir model." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi, zeybek gösterisi sunuldu.