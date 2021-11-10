TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkililerini dinledi.

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, dünyada ciddi bir göç baskısının olduğuna dikkat çekerek, "2019'da rakamlar pik yapmıştı. Sonrasında pandemi döneminde çevre ülkelerde de alınan tedbirler vardı. Bizde de seyahatlerde kısıtlamalar oluştuğu için biraz azalma ortaya çıktı. Rakamlarda bir azalma var" dedi.

"İnsanlar Afganistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor"

Göçün önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında konuşan Yıldız, "Afganistan örneğini ele alacak olursak insanlar Afganistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor. Sınır güvenliği noktasında da son yıllarda aldığımız birçok tedbir var. Sınırdan geçiş yapmış olanlar için kolluk güçlerinin tespitleri sonrasında geri gönderme merkezlerimiz var" dedi.

4 Kasım itibarıyla 128 bin 994 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2015 yılına kadar 50 bin bandındaydı. Bu sayı 2015'ten sonra ciddi bir artış gösterdi ve 2019 yılında 454 bin 662 rakamına ulaştı.

2020 yılında pandemi bu sayının 122 bin 302'ye düşmesine sebep oldu.

Bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 994.