TUSAŞ, SAHA EXPO'da yerli ve milli olarak geliştirdiği Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ve Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY'i sergiledi. Jandarmaya gelecek yıl Milli helikopter GÖKBEY'in üç adet teslimatı yapılacak.

Yerli ve milli uçaklar 18 Mart 2023'te göklerde

TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, şirket bünyesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak 2 projelerinin prototip imalatı üzerine çalışıyoruz. 18 Mart 2023 tarihinde Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirecek, Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte uçacak` dedi.

Türk mühendisler tasarladı

Öztürk, Gökbey'in özgün projelerinden birisi olduğunu söyleyerek, `Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir yerli üründür. Bu üründe motor dışındaki her şey yerli. Şu anda test uçuşları gerçekleştiriliyor. Üç adet Gökbey helikopterin teslimini önümüzdeki yıl jandarmaya yapacağız. Bu alanda birçok görüşmemiz devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla yerli ve milli hamlemiz başlamış durumda. Gökbey tamamen kendi tasarımımız` ifadelerini kullandı.