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Türkiye
AA 06.08.2024 09:56

Dağ keçisi avlayanlara 694 bin lira para cezası kesildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, dağ keçisi avlayan 3 kişiye, 694 bin lira para cezası uygulandı.

Dağ keçisi avlayanlara 694 bin lira para cezası kesildi
[Fotoğraf: Arşiv AA]

Üzümlü ilçesinin Karakaya Köyü Çiğerli mezrası Aygır Gölü yakınlarında yaban keçisi avı yapılacağının bilgisini alan jandarma ekipleri, avcılarla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede tedbir alan ekipler, F.Y., Y.S. ve O.K.'yı kısa sürede yakaladı.

Aramada, derisi yüzülmüş ve poşetlere konulmuş yaban keçisi ile olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmaya getirilen şüphelilere, Erzincan Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 650 bin tazminat ile 44 bin lira idari para cezası kesildi.

Haklarında yasal işlem başlatılıp serbest bırakılan şüphelilerden ele geçirilen tüfek ile yaban keçisi etlerine el konuldu.

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Doğal Yaşam Erzincan Kaçak Avcılık
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