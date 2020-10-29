Mehmet Altınkaynak bundan tam 97 yıl önce Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Burdur'da dünyaya geldi. Cumhuriyetle yaşıt olmak onun için her zaman en büyük gurur vesilesi oldu.

Burdur protokolü, merkeze bağlı Buğdüz köyünde yaşayan Mehmet Dede'yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

Mehmet Dede'nin 97'nci yaş gününde üzerinde Türk Bayrağı deseni bulunan doğum günü pastası kesildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Bizim ulu çınarlarımızdan bir tanesi. Onu sağlıklı, sıhhatli görmüş olmaktan, çocuklarının ve torunlarının O'na olan ilgisinden, bakımından, şefkatinden, merhametinden son derece etkilendik. Allah nice sağlık, sıhhat, mutluluk içerisinde yıllar yaşamayı nasip etsin." dedi.

Eşini 11 yıl önce kaybeden ve oğlunun evinde yaşayan Mehmet Dede, sürpriz doğum günü dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşadı.