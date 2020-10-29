Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii'nin ibadete açılmasının, hazırlık sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kariye Camii'nin 72 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Erbaş, paylaşımında, Camii'nin 30 Ekim'de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camii yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.