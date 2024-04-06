Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.04.2024 05:21

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası

Bazı kamu kurumlarına yeni kadro ihdas edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 647 yeni kadro ihdası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatına 39, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1, taşra teşkilatına 70 adet yeni kadro ihdas edildi.

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 47, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 12, Kültür ve Turizm Bakanlığı için 44, Milli Eğitim Bakanlığı için 34, Milli Savunma Bakanlığı için 74, Milli Savunma Üniversitesi için 8 kadro eklendi.

Yeni kadro ihdas edilen kurumlar arasında 3 adet ile Orman Genel Müdürlüğü de bulunuyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı'na 200, Ticaret Bakanlığına 1, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 86, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 4, Yükseköğretim Kalite Kurulu Teşkilatı'na 24 olmak üzere 647 adet yeni kadro ihdası yapıldı.

ETİKETLER
Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:24
İsrail askerleri ibadet edenlere saldırdı, Filistinli gençleri tutukladı
05:46
Malatya'da yemek pişirilen bir konteynerde tüp patladı
05:52
İsrail saldırılarında 33 bin 91 Filistinli öldürüldü
05:37
Kadir Gecesi dünyadaki müslümanları bir araya getirdi
05:25
Avrupa Birliği'nin kredi görünümü "durağan" olarak kaldı
04:30
Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti
200 bin Müslüman Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da ihya etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ