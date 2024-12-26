Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişi tutuklandı

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dün gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.I. hakkında, başka bir sosyal medya platformundaki aynı paylaşımı nedeniyle yeniden gözaltı kararı verildi.

Bu karar üzerine A.I., İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.