Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Düşe kalka o yavrunun nasıl sınıra yürüdüğünü her halde izlemişsinizdir. Ben torunuma onu gösterdim. ‘Bak senin gibi, ama bak düşüyor kalkıyor. Niye biliyor musun? O kötü amcalardan kurtulmak için.’ Ortada böyle bir zulüm var.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği, küçük yaşta zulümle tanışan o çocuğun adı Necla.

Yüzündeki yaraları, durgun bakışları, yaşadığı zorlukların birer göstergesi adeta. O, Yunan sınırındaki tampon bölgede sıkışıp kalan yüzlerce sığınmacı çocuktan sadece biri.

Mahmud ve Cevhir Ahmed çiftinin ilk evladı Necla henüz 2 yaşında. Ailesi 1,5 yıl önce, İdlib'de bombalardan kaçıp Türkiye'ye sığındı. Adana'da yeni bir yaşam kurdular. Türkiye'nin sığınmacı geçişlerine müdahale etmeyeceği haberini alınca da bir kez daha yola düştüler.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Necla ve ailesi yaklaşık 10 gündür Avrupa’da yeni bir hayat ümidiyle beklemeyi sürdürüyor.

Necla, Avrupa yolunda Yunan şiddetine şahit oldu

Tampon bölgede, elleriyle yaptıkları derme çatma çadırda kalıyorlar. Yaşam zaten zor onlar için. Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi ise, durumu daha da güçleştiriyor.

Necla’nın babası çocukların bu durumdan çok etkilendiğini ve Yunanistan’ın bir an önce kapıları açmasını istediklerini belirtiyor:

“Atılan gazlar hepimizi etkiliyor. Sadece Necla değil tüm çocuklar kötü durumda.”

"Necla Erdoğan'ın da torunu"

Suriyeli aile sığınmacılara kapılarını açan Türkiye'ye minnettar. En çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun. Esed'den kaçtık. Buraya sığındık. Necla onun da torunu.”

İyi bir gelecek isteyen Ahmed ailesinin hayali Hollanda'ya ulaşmak

Ahmed çiftinin hedefi, Hollanda'ya ulaşabilmek. Kendilerinden çok bunu, Necla ve bebekleri Rin için istiyorlar. Savaştan uzak, iyi bir geleceğin hayalini kuruyorlar.